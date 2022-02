Nonna Adelaide compie 100 anni e Somma Vesuviana diventa la città della longevità

Si chiama Adelaide Fragliasso, oggi ha compiuto ben 100 anni. E’ la seconda centenaria in 4 mesi a Somma Vesuviana. Oggi il sindaco, Salvatore Di Sarno, ha voluto festeggiarla.

«Siamo un Comune che ha attivato il Telesoccorso per gli anziani – ha proseguito il sindaco – e siamo il Comune che durante la fase critica della pandemia, quando gli anziani erano i più colpiti, abbiamo attivato un’ambulanza solo ed esclusivamente per i cittadini di Somma Vesuviana dunque rafforzando l’assistenza territoriale. In più sosteniamo e supportiamo anche quelle associazioni che sul territorio prestano servizi per gli anziani. La stessa Villa Comunale che nascerà in Via Giulio Cesare è pensata per dare spazi accoglienti ad anziani e bambini», ha sottolineato il primo cittadino.

Adelaide, ancora lucidissima, ha ringraziato i concittadini con un piccolo messaggio video dinanzi alla torta.