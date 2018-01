Nonnina aggredita: il video di solidarietà del giovane che bruciò la tesi

Domenica 7 Gennaio 2018, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 21:53

TORRE DEL GRECO. Anziana aggredita: il video di solidarietà di Tommaso Longobardi, il giovane romano che combatte le ingiustizie. Classe 1991, Il romano Tommaso Longobardi è salito agli onori della cronaca quando nel 2016 ha bruciato la sua tesi di laurea per protestare contro il precariato e la mancanza di lavoro in Italia. Mentre bruciava la tesi all’università di fece riprendere con un telefonino e il video, di tre minuti, è diventato virale.Da allora Longobardi è diventato un paladino della giustizia, si schiera con i deboli e contro le ingiustizie e la sua pagina conta quasi 700mila followers. Appreso del caso della donna di Torre del Greco aggredita il 31 dicembre dal 23enne Ciro Massella, per difendere la fidanzata di lui che stava subendo violenza, ha realizzato un video di solidarietà alla donna. In poche ore il video ha avuto 60mila visualizzazioni.«Elena Barone Schioppa- scrive Longobardi- una nonnina che non si è voltata dall'altra parte alla vista dell'aggressione ai danni di una ragazza. Contro l'indifferenza che avanza, vale la pena valorizzare il gesto di questa coraggiosa signora e chiedere una pena esemplare per l’aggressore. GRAZIE per il profondo senso civico ed i migliori auguri di pronta guarigione!».