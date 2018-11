Giovedì 1 Novembre 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 16:04

Proseguono senza sosta le ricerche dei carabinieri e dei vigili urbani di Marano, da cinque giorni sulle tracce di Ciro De Rosa, l’84 enne di Marano scomparso dalla zona collinare della città. Nemmeno l’ausilio delle unità cinofile, provenienti dalla Toscana, è servito a ritrovare l’anziano, da tutti noto come ‘o Maresciallo. Sono state scandagliate diverse zone: il centro di Napoli, piazza Dante e piazza Carità in particolare, Marano e Arzano, luogo, quest'ultimo, in cui era stato avvistato due giorni fa. Le tracce dell'anziano si fermano alla fermata dell’autobus di via Marano- Pianura. Le forze dell’ordine, ad ogni modo, non demordono: a breve saranno acquisiti anche i filmati registrati dalle telecamere dell’Anm.