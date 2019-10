Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli appartenenti all’Unita’ Operativa Chiaia hanno effettuato controlli negli esercizi commerciali per la verifica dei titoli autorizzativi ed a tutela dei consumatori per la vendita di alimenti. In particolare in via Mergellina un minimarket è stato sorpreso a vendere piatti caldi senza il rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente per la manipolazione di alimenti e sanzionato perché è risultato sprovvisto delle autorizzazioni per la preparazione di pasti. E' stato multato con un importo di € 867,00 per attività di laboratorio artigianale in campo alimentare abusivo. Inoltre è stato verbalizzato per installazione di 2 insegne pubblicitarie abusive e per mq 11 di occupazione di suolo e tende abusive con un importo di € 600,00.



Intensa l’attività a contrasto della vendita ambulante di frutta e verdura abusiva. Sono state controllate le strade di Posillipo, Riviera di Chiaia e piazza Amedeo dove sono stati sottoposte a sequestro oltre 90 kg di frutta e immediatamente distrutti con compattatore Asia perché esposti agli agenti atmosferici e quindi potenzialmente lesivi della salute dei consumatori. Il venditore ambulante sorpreso in piazza Amedeo a vendere frutta su autocarro è stato anche multato con un importo di € 5173,00 euro perché effettuava vendita itinerante senza le prescritte autorizzazioni occupando abusivamente suolo pubblico con panchette. In via Chiatamone si è risaliti ad un ristorante del Lungomare che aveva conferito rifiuti senza rispetto della differenziata.



Un bar in via Giordano Bruno è stato sorpreso a lavorare sprovvisto dell’autorizzazione amministrativa e sanitaria oltre che con occupazione abusiva di suolo pubblico ed è stato multato con un importo di oltre € 8.000,00. I controlli hanno riguardato anche la Galleria Umberto I dove tre bar dono stati sanzionati perché ponevano nell’area antistante in concessione dei banchi espositivi della merce, quali dolci, rosticceria e gelati, non previsti nell’autorizzazione rilasciata soltanto per tavolini e sedie. Altri due locali sono stati multati con un importo di € 173,00 per eccedenza di occupazione di suolo.

