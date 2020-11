I marittimi imbarcati sulla nave «Antonella Lembo», di proprietà della società napoletana «Fertilia», sono bloccati a bordo, al largo delle coste cinesi. Fra essi quattro campani fra cui il primo ufficiale di coperta Tommaso Scotto di Perrotolo, di Procida, che anche a nome degli altri marittimi racconta la sua odissea.

«La nave è nella rada di Huanghua, non molto distante da Pechino, dove è arrivata il 29 luglio, in attesa di scaricare 91mila tonnellate di carbone. La sosta si protrae da quel giorno e, con ogni probabilità si protrarrà fino a gennaio 2001. Ultimamente spiega l'ufficiale si era aperto uno spiraglio, con la possibilità di sbarcare in uno degli innumerevoli porti cinesi. Uno di questi dista solo 15 miglia dalla nostra posizione. Ma, a tutt'oggi, la situazione è di stallo e siamo costretti a restare a bordo. Dei 22 membri di equipaggio, ben 14 hanno completato il periodo contrattuale d'imbarco e quindi c'è necessità di avvicendamento».

LEGGI ANCHE Napoli, 400 capi di abbigliamento con marchi contraffatti sequestrati

Tommaso vuole comunque rassicurare famiglia e amici e non si nega qualche ironia. «La vita a bordo procede normalmente. Eseguiamo tutte le operazioni previste. Abbiamo viveri e acqua a sufficienza, mentre ci viene negato l'approvvigionamento di sigarette. Pesa anche il fatto che alcuni di noi, ultrasessantenni, hanno bisogno di terapie particolari. Ma i medicinali dobbiamo farceli spedire dall'Italia perché è impossibile ottenerli dal mercato cinese».

Preoccupazione e apprensione a Procida. La moglie di Tommaso, la signora Diana Paionni, non stacca l'orecchio dal cellulare. «E pensare che questo doveva essere il suo ultimo imbarco. Speriamo bene. Eppure - dice la donna il lavoro sul mare viene considerato non usurante». Il problema è all'attenzione della Confitarma, che in una nota spiega che «la compagnia armatoriale è costantemente impegnata nel tentativo di addivenire ad una soluzione della vicenda, complicata dalla difficile gestione della burocrazia cinese». Un appello alla compagnia lo rivolge anche il sindaco di Procida Dino Ambrosino. «Mi auguro - dice - che gli armatori della Antonella Lembo facciano il possibile per consentire a Tommaso e a tutti i suoi colleghi di tornare dalle loro famiglie quanto prima; comprendo certamente le difficoltà, anche economiche, ma ritengo che dopo un anno in mare questi lavoratori hanno diritto di tornare a casa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA