Sabato 6 Gennaio 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 23:30

Migliaia di persone hanno affollato piazza Mercato. Come da tradizione i napoletani accorrono in massa nel luogo simbolo dell’Epifania. Decine e decine di bancarelle a ridosso della chiesa del Carmine. Bambini, mamme, papà, coppie, hanno acquistato dolciumi e caramelle, ma non solo. I piccoli attendono, così come a Natale, un nuovo regalo oltre che la calza stracolma di delizie di ogni genere.