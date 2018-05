Gli studenti di alcuni licei di Napoli e provincia affollano la sala dell’Auditorium, il coro del teatro San Carlo infiamma l’atmosfera con l’energia e il ritmo delle canzoni della tradizione napoletane. Per chi tutti i giorni frequenta le aule di tribunale oggi il palazzo di giustizia di Napoli si presenta in una veste insolita, ospitando la “notte bianca della legalità” organizzata dalla Anm. Gli studenti hanno visitato le aule dove si svolgono le udienze e questa è stata la prima parte di un pomeriggio che proseguirà con tavole rotonde sui temi della legalità con interventi di esponenti della giustizia come il presidente della anticorruzione Raffaele Cantone e il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, e ospiti a sorpresa graditi ai ragazzi come il calciatore del Napoli Koulibaly e l'attore Alessandro Siani.

Dal sindaco ai vertici degli uffici giudiziari napoletani il messaggio per i giovani è puntare sulla cultura. Il presidente della Corte di Appello Giuseppe de Carolis e il procuratore generale Luigi Riello, il procuratore Giovanni Melillo, il sindaco Luigi de Magistris hanno esportato gli studenti a puntare sulla cultura perché “ dove c'è cultura c’è libertà, dove c'è ignoranza c’ è schiavitù”, perché “la mafia non è solo criminalità organizzata”. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha ricordato i recenti episodi di bullismo in classe e quelli più gravi come l’aggressione ad Arturo (presente nella platea dell’auditorium) e come l’uccisione della guardia giurata Francesco Della Corte davanti alla metropolitana di Piscinola: “Abbiamo un mondo complicato - ha detto De Luca e scagliandosi contro immagini di Napoli lanciati da film e serie tv duce “ danno una immagine distorta della città solo per vendere negli States”. Il procuratore ha puntato l’attenzione sui giovani alcolizzati (“nei pronto soccorso il fkne settimana arrivano anche tredicenni”) e delle droghe. “ dobbiamo ritrovare il principio di responsabilità e di ordine, la criminalità porta o al carcere o alla morte. Quando c'è una vittima pensate che potrebbe essere un vostro parente o un amico".

