Notte bianca della legalità, il tribunale di Napoli apre le porte a 250 studenti

Sabato 11 Maggio 2019, 17:46

Per il secondo anno consecutivo il tribunale di Napoli apre le porte agli studenti della città nell’ambito dell’iniziativa “Notte bianca della legalità” organizzata dall’Associazione nazionale magistrati, la giunta napoletana presieduta dal magistrato Vincenzo Ranieri. Sono presenti 250 ragazzi, studenti degli istituti superiori Labriola, Mercalli, Severi, Pantaleo, Giustino Fortunato.Il programma comincia con i “processi simulati”: oltre cinquanta magistrati accolgono gli studenti nelle aule al primo piano del Tribunale per illustrare i momenti salienti del processo penale, simulando la dinamica di un’udienza di dibattimento calandosi nelle parti di giudici, pubblici ministeri, testimoni e imputati. Tra gli ospiti il difensore Maksimovic del Napoli.Laboratori didattici, curati dal personale della polizia scientifica, della polizia stradale e postale e Sert, prevedono brevi dimostrazioni pratiche del lavoro degli esperti. Il programma prevede che il particolare pomeriggio trascorso in tribunale prosegua con il concerto nella sala Arengario dell’orchestra Sanitansamble, composta da cinquantadue piccoli musicisti di età compresa tra i 7 e i 16 anni.E infine in Auditorium per il dibattito sui temi della legalità con gli interventi di Gigi e Ross, volti noti di Made in Sud, la giornalista ed ex senatrice Rosaria Capacchione, l’ex pugile Patrizio Oliva e padre Alessandro della parrocchia di Maria Santissima del Buon rimedio. Il dibattito, moderato dal giornalista di Repubblica Dario del Porto, si concluderà con l’intervento di Alessandro Siani, che anche lo scorso anno fu ospite atteso e apprezzato dell’evento.