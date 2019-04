Domenica 7 Aprile 2019, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 12:53

POZZUOLI - Notte da paura per gli abitanti del quartiere Reginelle, zona di confine tra Monterusciello e Licola. Sono le ore 2 di notte quando un forte boato squarcia il silenzio e sveglia nel sonno i residenti. Un incendio, la cui natura è al vaglio delle indagini di Carabinieri e Vigili del Fuoco ma che appare verosimilmente doloso. Le fiamme avvolgono due auto parcheggiate, di prorietà di due diverse persone, nella piazza centrale del quartiere. Le lingue di fuoco sono molto alte e arrivano all'esterno di un'abitazione al piano terra dove si trovavano all'interno in quel momento alcune persone che sono state successivamente portate in salvo dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Le persone sono rimaste sotto shock e supportate dai medici e dagli infermieri di un'ambulanza del 118. In queste ore i militari dell'arma stanno raccogliendo le denunce ed effettuando i rilievi del caso.