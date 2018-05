Un boato e un coro: sarò con te e tu non devi mollare... Eccolo K2, eccolo Kalidou Koulibaly che entra nel Palazzo di giustizia di Napoli per la notte bianca della giustizia. In piedi dinanzi all’uomo più alto del mondo, almeno per il tifoso napoletano, almeno per questi studenti che hanno assistito a un lungo convegno e che hanno ricevuto la sorpresa di trovarsi di fronte al difensore di Napoli, l’uomo dello stacco di testa che ha battuto la Juve a Torino. Inizia il convegno, con la moderazione del giornalista Dario Del Porto, il maestro di judo gianni Maddaloni e il dirigente azzurro Formisano.

Sabato 5 Maggio 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 19:08

