Notte di Capodanno a Napoli, botti e fuochi d'artificio nonostante l'ordinanza del sindaco Manfredi

Altro che divieto. Nella notte di Capodanno i napoletani non hanno resistito e hanno esploso centinaia di fuochi d'artificio nonostante l'ordinanza firmata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che vieta qualunque artificio pirotecnico - fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili - dalle 16 di ieri fino alle 23.59 di questa notte.

Un divieto emanato per non aggravare ulteriormente il carico degli ospedali che già devono rispondere all’impennata dei contagi da coronavirus. Si evince che bisogna assolutamente evitare un incremento delle ospedalizzazioni legate ad incidenti da botti di fine anno, e scongiurare che i pronto soccorso non vengano presi d’assalto da chi si ostina a praticare questa abitudine sempre pericolosa.