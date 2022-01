Notte di Capodanno a San Giorgio a Cremano, gazebo del ristorante devastato dalle fiamme

Nella notte di Capodanno carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove poco dopo la mezzanotte, in via Tufarelli, si è verificato l'incendio del gazebo di un ristorante.

Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno completamente distrutto il gazebo e hanno provocato l'annerimento dello stabile sovrastante, danneggiando la parte esterna dell'appartamento al primo piano e le inferriate del balcone. Nessun danno strutturale per il palazzo, che è stato dichiarato agibile. Indagini in corso.