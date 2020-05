Gragnano: spari contro auto, ferito rappresentante di 20 anni

Gragnano. Notte di follia a Gragnano: anche un 20enne ferito in una sparatoria. L'auto a bordo della quale viaggiava S.P., giovane rappresentante gragnanese, è stata crivellata di colpi mentre il 20enne era alla guida. Nell'agguato, il giovane è rimasto ferito di striscio a un polso. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano, insieme alla polizia stabiese. Si pensa ad un possibile collegamento con l'accoltellamento avvenuto in via Vittorio Veneto. © RIPRODUZIONE RISERVATA