Lunedì 9 Settembre 2019, 11:48

Notte di paura a Melito, per un incendio divampato in via Madrid, a due passi dall'isola ecologica e dalla piscina comunale. A prendere fuoco - secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Marano e della tenenza di Melito - erbacce, sterpaglie e rifiuti. I vigli del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero il sito comunale. L'area è stata messa in sicurezza. L'origine del rogo, non il primo che ha interessato l'area, sarebbe dolosa. "E' andata bene, ma i rischi sono altissimi - spiegano i residenti della zona - Senza l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sarebbe stato un disastro". Soltanto due giorni fa, a Melito era andata in scena una manifestazione anti roghi.