Notte insonne a Mezzocannone: «Musica a tutto volume e cittadini infuriati»

Domenica 11 Novembre 2018, 12:10

Ancora una notte insonne per i residenti di via Mezzocannone e Napoli. La musica a tutto volume ben oltre la mezzanotte, ha reso impossibile il sonno di chi in quella zona ci vive. Le proteste non sono mancate, così come le richieste di intervento alla polizia ma a quanto pare nono c’è stato niente da fare. La serata di musica è proseguita sino a notte inoltrata, tra le lamentele e l’esasperazione dei cittadini.«Siamo in contatto con il Prefetto ed il Questore» afferma Gennaro Esposito presidente del Comitato quiete pubblica e vivibilità cittadina, «per informarli di quello che avviene nelle zone in cui viviamo. Più volte Polizia e Carabinieri sono intervenuti ma la situazione non cambia. I fine settimana continuano ad essere la nostra condanna. Ci sono sempre feste ed appuntamenti in cui la musica viene sparata a tutto volume e ben oltre gli orari consentiti. Noi però non ci arrendiamo e continueremo a lottare fin quando non riusciremo a risolvere la situazione».