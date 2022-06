Notte prima degli esami a Napoli, dentro la festa di Belvedere di San Martino

La notte prima degli esami dei maturandi napoletani è come al solito sul piazzale del Belvedere di San Martino. Un momento catartico per festeggiare tutti insieme il passaggio nell'età adulta ed esorcizzare l'ansia per un momento che rimarrà impresso per sempre nella loro memoria.

In centinaia si sono dati appuntamento alle 22 al Vomero, mandando in tilt il traffico di quello che doveva essere un «normale» mercoledì di inizio estate. Brindisi e cori per scacciare via la paura e poi poco prima di mezzanotte tutti a casa.