Blitz nella notte di San Silvestro, sequestrato locale a Chiaia: sgomberati 300 giovani

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 11:21

Durante la notte di Capodanno, la polizia locale ha messo in campo tutte le risorse a disposizione per un sereno svolgimento di tutte le iniziative che si sono tenute in città. Sono stati impiegati oltre cento uomini ed è stato garantito il dispositivo di viabilità mediante presidi per limitare il transito dei veicoli nelle aree interessate dalla manifestazione nonché servizi di viabilità sulla rete viaria interessata dall’afflusso e deflusso e sulle direttrici di traffico fondamentali.A seguito di tali attività sono stati elevati 230 verbali di sosta in particolare in via Cesario Console, piazza Vittoria, via Caracciolo, viale Dhorn e piazza Sannazaro. Inoltre sono stati verbalizzati 6 parcheggiatori abusivi in via Arcoleo, via Caracciolo e Riviera di Chiaia.Inoltre sono stati predisposti servizi mirati di polizia urbana anche per il rispetto del divieto di vendita di bevande in vetro e dei fuochi pirotecnici. In totale sono state sequestrate circa 500 bottiglie di vetro, 3.500 lanterne cinesi e 800 giochini luminosi. Inoltre sono stati effettuati cinque sequestri amministrativi di fuochi pirotecnici.Sul fronte della sicurezza dello svolgimento delle attività di pubblico spettacolo sono state attivate numerose iniziative. In via Partenope un locale è stato multato con una sanzione di 1.000 euro per mancato rispetto delle prescrizioni del certificato di nulla osta di impatto acustico perché diffondeva musica udibile all’esterno del locale. In via Santa Lucia un bar è stato sanzionato perché diffondeva musica percepibile all’esterno durante la notte sprovvisto di autorizzazione per l’impatto acustico.Nella notte di Capodanno è stata organizzata una task force di soli nove agenti con il compito di esercitare controlli delle discoteche in tutta la città.In via Posillipo era in atto cenone di capodanno in una delle sale sequestrate dal 28 dicembre per abusi edilizi, il proprietario è deferito all'autorità giudiziaria per violazione di sigilli. Inoltre a un locale in Gradini Amedeo vi era in atto una serata danzante con circa 300 persone senza alcuna autorizzazione, con le persone accalcate con un uscita di sicurezza non consona alla quantità di persone presenti in sala. Il proprietario veniva deferito all'autorità giudiziaria per mancanza di agibilità; la serata veniva interrotta e il locale veniva sottoposto a sequestro giudiziario dopo aver fatto defluire tutti i presenti.Nella notte venivano controllate anche altre discoteche in via dei Mille e in via Coroglio dove si riscontrava la regolarità della serata.Durante la stessa notte di San Silvestro un incendio di una impalcatura esterna in legno e ferro presente alla galleria Acton per lavori di ristrutturazione, ha provocato la temporanea chiusura della galleria, l’incendio è stato domato grazie all’intraprendenza degli agenti della Municipale presenti in zona che hanno effettuato d’iniziativa il primo intervento servendosi degli estintori presenti nelle auto di servizio fino al definitivo spegnimento ad opera dei vigili del fuoco con la riapertura della galleria in poco più di mezz'ora evitando così la congestione di tutto il traffico veicolare e salvaguardando la pubblica incolumità