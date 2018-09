Notti della ricerca al Parlamento Europeo: un’astrofisica torrese tra i 30 scelti da tutta Europa

Martedì 25 Settembre 2018, 17:18

TORRE DEL GRECO. Notti della ricerca al Parlamento Europeo: un’astrofisica corallina a Bruxelles tra i 30 provenienti da tutta la Comunitá Europea. Ieri e oggi nel Parlamentarium del Parlamento Europeo il progetto «Science is wonder-full» che vede 30 ricercatori provenienti da tutta Europa mostrare ai visitatori degli esperimenti nel campo della ricerca scientifica.Tra questi da Napoli solo Clementina Sasso 38enne di Torre del Greco e la coetanea Amata Mercurio, foggiana ma trasferita a Napoli che lavorano per l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Ha la firma di quest’ultimo il progetto presentato dalle due napoletane sulla natura della luce e che è stato scelto per l’evento a Bruxelles.La due giorni al Parlamento Europeo è legata alla Notte dei Ricercatori a Napoli che si terrà venerdì in Galleria Umberto e a cui parteciperanno con i propri esperimenti anche le due «scienziate» reduci da Bruxelles.