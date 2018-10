Nove pitbull tenuti legati e sporchi: ipotesi combattimenti clandestini

Venerdì 12 Ottobre 2018, 12:16

Nove pitbull trovati nel Napoletano in pessime condizioni igienico sanitarie: i carabinieri hanno avviato indagini per verificare se sono coinvolti in combattimenti. In particolare i militari della Tenenza di Sant'Antimo, insieme a personale della Polizia Municipale e del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord, sono intervenuti in un'area di circa 5.000 metri quadrati in via Marconi proprietà di una società immobiliare. Sul posto hanno trovato 6 cani di razza pitbull che erano liberi di muoversi sull'appezzamento ma venivano tenuti in precarie condizioni igienico sanitarie. I carabinieri sono riusciti a individuare i proprietari di due dei sei cani grazie al microchip che gli animali avevano addosso ma ora la posizione dei proprietari è al vaglio perché non avevano segnalato in un caso la sparizione del cane e nell'altro la cessione a terzi. Individuata, poi, un'altra area, di circa 500 metri quadrati in via del Caravaggio. Il proprietario, un 56enne di Grumo Nevano, aveva denunciato l'impossibilità di accedere per la presenza di 3 cani pitbull (un adulto e due cuccioli) legati con catene corte che ne annullavano quasi i movimenti e trovati in precarie condizioni igienico sanitarie. Tutti gli animali sono stati affidati al canile comunale di Succivo.