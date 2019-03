Nozze trash, Tony Colombo rilancia: «Tutti sapevamo e tra un mese rifaremo tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

«Io mi sono sposato, ho provato a seguire il mio sogno d'amore, a fare felice la donna che amo, esaudendo un desiderio umanissimo. Non capisco proprio chi mi critica. Sono siciliano, ma parlo da napoletano adottivo: in questa città ci facciamo male da soli, sparliamo di quello che dovremmo mostrare con vanto al mondo. Sapevo che le mie nozze con Tina sarebbero finite al tg, ma meritavano di esserlo per la favola che raccontano, non parlando di camorra, gomorra, Casamonica, trash, carrozze senza permesso».«Perché siamo famosi, perché la gente ci segue, perché se mangiamo Nutella tutti mangeranno Nutella o, almeno, parleranno di noi che mangiamo Nutella».«Non era un concerto, ma un flashmob, per cui avevamo richiesto, ed ottenuto, l'autorizzazione dal Comune».