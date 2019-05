Giovedì 23 Maggio 2019, 11:30

Il Riesame dice no alla richiesta di scarcerazione di Crescenzo Marino, il 23enne figlio del defunto boss Gaetano Marino e di Tina Rispoli, la neosposa del cantante Tony Colombo. Il giovane è accusato di lesioni gravissime ai danni di un 21enne di Secondigliano, suo amico prima di diventare suo rivale in amore. I fatti risalgono allo scorso 25 aprile quando Marino jr incontrò l’ex amico e nella colluttazione con un morso gli staccò un lembo di orecchio e con un pugno quasi gli causò danni all’occhio. Marino jr si era difeso raccontando di aver agito per liberarsi dalla presa di qualcun altro che intanto lo teneva alle spalle.