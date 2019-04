Tony e Tina, la vedova del boss difende il figlio arrestato: «Orecchio strappato, cose da ragazzi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 23:00

Prova a minimizzare il comportamento del figlio, lo difende e attacca chi critica la violenza con cui, secondo le accuse, si sarebbe svolta l’aggressione. Mamma Tina Rispoli sceglie Instagram per dire la sua e sorprendersi dell’attenzione mediatica che ha avuto l’arresto del primogenito Crescenzo Marino, il 23enne sottoposto a fermo da mercoledì per aver ferito a pugni e morsi il rivale in amore. Lei, che un mese fa ha scelto di rendere più pubblico che mai il matrimonio con il cantante Tony Colombo, adesso vorrebbe che i riflettori puntassero altrove. E il popolo dei social si spacca, segno di un gap culturale che ancora esiste e resiste in alcuni ambienti.