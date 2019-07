Napoli: fiamme e fumo dal terrazzo, paura a Mergellina

Martedì 30 Luglio 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 20:33

Paura a Mergellina per le fiamme sul terrazzo di un appartamento. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio, intorno alle 17.30 , quando ancor prima delle lingue di fuoco, gli abitanti hanno notato una vistosa colonna di fumo nero.La nube si è diffusa dai piani alti di un palazzo su via della piazzetta del Leone e ha avvolto il terrazzo su cui cominciava a prendere forma il rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra operativa del centro storico che ha spento il principio di incendio che si stava sviluppando dal tendone di copertura del terrazzo.I caschi gialli hanno appurato la natura accidentale delle fiamme che non hanno procurato danni alla casa, né fermenti. Anche la nube non ha causato intossicazioni, probabilmente l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha scongiurato questa circostanza.