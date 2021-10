Nube tossica arriva a Napoli, maxi incendio di plastica ad Airola

Una nube di fumo nero, alta e minacciosa, da Airola arriva a Napoli. Ancora ignote le cause dell’incendio divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa, azienda che opera nella produzione di componentistica in plastica per l'automotive. Fiamme e fumo visibili in tutta la Valle Caudina, fino ai confinanti paesi del Casertano, nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, impegnati per ore a domare le fiamme.

«Una situazione spaventosa», commenta il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano che, sulla pagina Facebook del Comune, lancia l’allarme, invitando i cittadini a «chiudere le finestre e abbandonare le case, se investite dalla traiettoria del fumo».

Dal Sannio la nube tossica è arrivata fino a Napoli: un'imponente colonna di fumo nero sovrasta tutta la città scatenando il panico sui social.