Nube tossica nel Napoletano: il ministro Costa arriva a San Vitaliano

Lunedì 2 Luglio 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 13:58

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, visiterà nel primo pomeriggio l'area di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove ieri si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni in un sito per la gestione delle cosiddette "ecoballe" di rifiuti. L'Arpac, l'agenzia regionale per l'ambiente della Campania, segue «con la massima attenzione» le conseguenze ambientali dell'incendio. Un rogo, spento dopo molte ore di lavoro dai vigili del fuoco, che ha diffuso in un'ampia zona una colonna di fumo denso e maleodorante, suscitando fortissime preoccupazioni nei cittadini.L'Arpac posizionerà nelle prossime ore un laboratorio mobile in prossimità del luogo dell'incendio, per rilevare le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici nell'area. I dati di ieri, nonché quelli orari di questa mattina, non mostrano superamenti dei valori limite, per gli inquinanti monitorati. Le condizioni atmosferiche rilevate nel corso del pomeriggio di ieri hanno limitato il ristagno degli inquinanti. Nelle prossime ore Arpac diffonderà una relazione, in cui verrà illustrata la situazione ambientale osservata nel territorio in questione durante lo sviluppo dell'incendio. Inoltre l'Agenzia ha programmato una serie di campionamenti di terreno nell'area interessata da possibili ricadute di inquinanti, tra cui le diossine.