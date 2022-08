Nubifragio e allagamenti a Sorrento, chiuso l'incrocio tra via degli Aranci e corso Italia

Strade allagate in tutta la Costiera sorrentina e disagi per la circolazione. In questi minuti il territorio tra Vico Equense e Massa Lubrense è flagellato da un autentico nubifragio.

Pioggia mista a grandine, vento e fulmini si stanno abbattendo sull’intero comprensorio.

A Sorrento letteralmente allagato l’incrocio di Marano dove confluiscono le acque pluviali che arrivano dalla zona di Cesarano e quelle di via degli Aranci. Alcuni tombini sono saltati ed anche l’asfalto ha ceduto in diversi punti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato la strada chiudendola di fatto al traffico.