Lunedì 1 Ottobre 2018

MARANO - Il maltempo non dà tregua e nei comuni dell'area nord numerosi sono i disagi segnalati dai residenti. Allagamenti, traffico intenso, code si registrano soprattutto a Marano, nella zona collinare della città, quella a ridosso dei Camaldoli. Le strade, seppur in parte rifatte dal Comune, sono allagate anche a causa della mancata pulizia dei tombini, in alcuni punti addirittura otturati dall'asfalto aggiunto di recente. Traffico in tilt e proteste a mezzo social da parte di centinaia di residenti e automobilisti da stamani bloccati lungo le principali arterie che congiungono la città all'area ospedaliera di Napoli e al quartiere Chiaiano.