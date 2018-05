Nudo in strada nel quartiere chic di Torre del Greco: fermato dai vigili, scatta il Tso

Venerdì 18 Maggio 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:59

TORRE DEL GRECO - «Aiutateci, c'è un uomo che gira completamente nudo nel quartiere e che importuna le persone. Fate presto». Choc nella zona Montedoro, quartiere alto di Torre del Greco, tra i rioni più ricchi della città: un anziano senza vestiti e in preda ad uno stato confusionale semina il panico tra le famiglie della zona.La richiesta d'intervento è scattata intorno alle 12 da parte degli abitanti del quartiere. «C'è un signore senza vestiti che si aggira per il quartiere. Fate qualcosa». La segnalazione è stata raccolta dai vigili urbani: una pattuglia - guidata dal comandante Andrea Visone e dal tenente Gerardo Visciano - si è precipitata sul posto e ha subito avviato le ricerche dell'uomo descritto telefonicamente dai residenti della zona. Dopo qualche minuto di perlustrazione, l'anziano è stato rintracciato proprio mentre si aggirava all'esterno di un parco residenziale di via Montedoro, completamente nudo e in preda al delirio.Si tratta di un 57enne di Torre del Greco affetto da gravi disturbi psichici: agli agenti della polizia municipale non ha saputo spiegare chi fosse, dove si trovasse, ne tanto meno perché non indossasse i vestiti. L'uomo è stato visitato dal personale del 118: nessuna ferita fisica, soltanto un generale stato di denutrizione. Ma a destare preoccupazioni sono state le sue condizioni mentali: a quel punto i camici bianchi hanno deciso di sottoporlo ad un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di igiene mentale dell'ospedale Maresca.