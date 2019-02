Martedì 5 Febbraio 2019, 12:12

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull'intero territorio regionale. Sono previsti, infatti, «venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte». Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare il possibile impatto al suolo dei fenomeni attesi e, in particolare, di controllare le strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del mare. Non vi sono, invece, si legge in una nota, «condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di allerta, per quanto riguarda piogge e temporali è Verde, ossia nullo».