Nuova sala ascolto della Questura il Capo della polizia: «Giornata storica»

«Oggi è una giornata molto importante per la Polizia di Stato e per la Questura di Napoli, ma soprattutto per tutti i cittadini. Con questa inaugurazione abbiamo da una parte delle strumentazioni di altissima tecnologia che daranno aiuto alle indagini, e dall'altro la creazione di ambienti particolarmente confortevoli e idonei a dare assistenza a tutte le vittime di violenze e abusi». Lo ha detto il Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini, intervenendo a Napoli in Questura alla inaugurazione dei locali al sesto piano, interamente dedicati alla nuova Sala ascolto della Squadra mobile e a quelli che ospiteranno le vittime della violenza di genere.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, Cotugno in affanno ma i Policlinici resistono:... LA TRAGEDIA Napoli, il dramma di un 15enne di Soccavo: mangia sushi al Vomero e... LA VIOLENZA Mercato, non si fermano all’alt: inseguiti e bloccati a...

«Si tratta di un percorso importante - ha proseguito Giannini - per creare un clima di empatia e protezione alle vittime che trovano il coraggio di informarci senza vergogna o sensi di colpa. Noi siamo a loro disposizione contro i crimini odiosi della violenza di genere. Ed è particolarmente significativo che a creare questo clima di armonia siano stati anche i lavori dei ragazzi detenuti a Nisida».

Nella struttura infatti ci sono numerose opere realizzate dai ragazzi ospitati nella struttura minorile napoletana.