Napoli, la protesta degli autisti contro i nuovi autobus Anm: «Si rompono di continuo»

Martedì 30 Luglio 2019, 12:32

Vetri che vibrano, guarnizioni che si scollano e specchietti che si staccano durante la corsa. Queste le caratteristiche dei nuovi autobus che da nove mesi completano la flotta dell’azienda napoletana per la mobilità. La denuncia arriva direttamente dagli autisti che dallo scorso Novembre, guidano queste vetture di “ultima generazione”. Cinquantasei, in totale, che però non hanno soddisfatto le aspettative.«È venuto un periodo – commenta Marco Sansone del coordinamento regionale Usb – in cui ne sono rimasti fermi 15 bus nel deposito di Cavalleggeri e altri 12 in quello di via Nazionale delle Puglie. Questi nuovi autobus sono inadatti alle strade della nostra città, non sopportano le vibrazioni dell'asfalto e questo li danneggia di continuo. A volte siamo costretti a doverci fermare per riparare le guarnizioni o gli specchietti retrovisori che cadono e non possiamo neanche intervenire in maniera risolutiva, per questioni legate alla garanzia assicurata dalla ditta fornitrice. Cerchiamo di non creare disservizi alla cittadinanza, ma con questi bus non è facile».Le difficoltà, come raccontano i conducenti, non si limitano solo alla fragilità delle componenti meccaniche. A peggiorare la situazione c'è anche la mancanza di optional come l’aria condizionata che in questo periodo mette tutti a dura prova.«Andare avanti così – conclude Sansone – non porta beneficio alla cittadinanza. Ci sono molte carenze e sulle linee periferiche va anche peggio. In quartieri come Pianura si è passati da venti a due autobus a garanzia del servizio. La situazione è al limite e non riusciamo a venirne fuori».