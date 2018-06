Nuovi crolli a Pompei, cede pannello con frammenti della decorazione â€‹della Casa del Menandro

Lunedì 25 Giugno 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POMPEI - Choc nella città sepolta: ritorna l'incubo crolli. Cede porzione di parete dalle Terme della Casa del Menandro, in un ambiente colonnato, già chiuso al pubblico e visibile solo dall'esterno.Il pannello in cemento armato, su cui a seguito dello scavo degli anni ’30 erano stati collezionati alcuni frammenti della originaria decorazione in II stile del vano, già molto compromessa al momento del rinvenimento, ha ceduto a seguito della corrosione parziale delle grappe che lo ancoravano alla parete ovest e a causa delle lesioni prodotte dall’ossidazione dei ferri interni. Lo scivolamento a terra ha causato la frammentazione del pannello in calcestruzzo. Tempestivamente si è proceduto al recupero dei frammenti, ai fini del restauro e riassemblaggio degli stessi con tecniche e materiali adeguati.«Si tratta di un esempio tipico di restauro della metà del Novecento che prevedeva l’utilizzo di materiali, quali il cemento armato, rivelatisi nel tempo non idonei - dichiara il direttore generale Massimo Osanna - Pompei sta attuando un monitoraggio di tutti gli interventi del genere proprio per assicurare la più adeguata tutela dei manufatti».