Fase 2, nuovi orari per la rossa funicolare di Capri

Con l’avvio della fase 2 Capri sta ritornando lentamente alla normalità. Dopo la riapertura di alcuni negozi di varie tipologie, oggi anche la funicolare ha esposto il suo nuovo quadro orario annunciando che da domani 20 maggio saranno implementate le corse di collegamento tra la Piazzetta ed il Porto e viceversa in concomitanza con gli orari dei collegamenti marittimi che aumenterà gli arrivi e partenze di traghetti ed aliscafi da Capri, Napoli e Sorrento.. Ben 46 corse fanno parte del nuovo piano orario che prende il via il 20 maggio in virtù della tanto attesa ripresa della stagione turistica, che inizia dopo due mesi di lockdown.