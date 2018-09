Venerdì 21 Settembre 2018, 15:50

TORRE DEL GRECO - Nuovo blitz nelle pinete del Vesuvio e nei boschi di Torre del Greco: scoperte altre discariche abusive. Dopo tre giorni di incessante lavoro, sono terminate le operazioni della "Primavera Ecologica", l'opera di bonifica, recupero e trasporto dei rifiuti speciali nelle aree verdi del territorio di Torre del Greco. Netturbini del Comune, insieme al personale dell'Igiene Ambientale e agli operai di una ditta specializzata, hanno ripulito i giardini di via Gurgo recuperando materiale inquinante e cancerogeno, barre di eternit, lastre di amianto abbandonate negli anni dagli eco-criminali.Appena ieri la stessa squadra aveva recuperato una tonnellata e 600 chilogrammi di rifiuti pericolosi che si annidavano da decenni nei boschi di via Monte di Resina, via La Maria e via del Lavoro. Guaine bituminose, lastre in acciaio e ferro, scarti edilizi e veleni di vario genere scaricati nel tempo in maniera del tutto abusiva nella zona dell'ex frantoio, intorno al parcheggio Palatucci e lungo via del Lavoro. Necessario per rimuovere i materiali inquinanti - arrugginiti, pesanti, maleodoranti - l'impiego di un grosso camion e di diversi uomini che, a mano e con gran fatica, hanno rimosso gli ingombranti pericolosi dalle pinete.Soddisfatto l'assessore Pietro De Rosa: "Dopo decenni abbiamo rimosso questi veleni che si annidavano tra le pinete del nostro splendido Vesuvio", spesso utilizzato come discarica a cielo aperto dagli ecocriminali.