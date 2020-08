Nuovo caso di covid-19. Il sindaco Raffaele Bene comunica l'aggiornamenti con un videomessaggio su facebook. Attualmente, dunque, salgono a quattro i contagiati: una persona ottantenne ospedalizzata, un cittadino che ha trascorso la vacanza a Malta, un altro che ha avuto contatti con la Francia e un'infermiera. A questi concittadini e alle loro famiglie il primo cittadino indirizza tutta la sua solidarietà.







Raffaele Bene informa che l'Asl sta effettuando mappature dei contagi e che dal dipartimento di prevenzione stanno arrivando centinaia di richieste, di quanti stanno tornando dalle vacanze, di tamponi e test sierologici. Un momento delicato e il primo cittadino invita alla responsabilità e all'attenzione al rispetto delle regole, in particolare al corretto uso della mascherina. Oggi è stata firmata l'ordinanza in linea con l'indirizzo dettato dal Governo e dalla Regione, dell'isolamento fino all'esito del tampone. «Non è possibile - spiega Il sindaco nel suo video messaggio - girare per la città in attesa dei test. Ognuno faccia la sua parte». © RIPRODUZIONE RISERVATA