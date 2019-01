Nuovo caso di meningite a Napoli: chirurgo 40enne in fin di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

Un chirurgo di 40 anni, impiegato in una struttura sanitaria accreditata della provincia di Napoli, è in fin di vita, ricoverato dalla notte di Capodanno nella rianimazione del Cotugno a causa di una grave e fulminante forma di meningite da pneumococco. Il batterio che ha colpito il professionista, a differenza del meningococco, pur essendo infettivo non è contagioso, ma spesso presente lungo le vie aeree di soggetti sani non vaccinati. In alcuni casi il germe si fa strada verso i polmoni ovvero le meningi, provocando gravissime infezioni talvolta fatali. Un batterio che diventa temibile e spesso mortale in presenza di malattie concomitanti o di fragilità dovute a malattie acute e croniche, influenza stagionale compresa. Come per il meningococco anche per lo pneumococco esiste la vaccinazione.