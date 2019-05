Mercoledì 8 Maggio 2019, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 12:06

Nuovo raid al comune di San Giuseppe Vesuviano questa notte. Rubata l’intera cassaforte con circa settecento carte d’identità, timbri e contanti per quasi cento euro. I soliti ignoti si sono introdotti da una finestra retrostante che dà sulle scale scassinando la porta blindata dell’ufficio anagrafe.Una volta all’interno hanno pensato bene di portare via l’intera cassaforte con tutto il contenuto. Il blitz di questa notte è, più o meno simile a quello di due anni fa, 26 aprile 2017. In quell’occasione i ladri non potendo asportare le casseforti, in quanto pesanti e ancorate ai muri, lavorarono indisturbati con la fiamma ossidrica facendo ampi squarci negli armadi blindati.