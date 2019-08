Napoli, nuovo incendio a Ponticelli: cittadini chiusi in casa

Sabato 31 Agosto 2019, 17:35

Ancora fiamme alte e fumo irrespirabile a Ponticelli. Un nuovo incendio, divampato nella tarda mattinata, ha costretto i residenti di via Cupa Vicinale Pepe a restare barricati in casa per diverse ore. Ad essere incendiati sono stati materiali plastici e di scarto che da tempo venivano gettati nelle aree verdi, ai margini di un complesso di edilizia popolare. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la zona in poco tempo evitando la possibile estensione del rogo.«Il nostro pattugliamento del territorio – dichiara il presidente della commissione ambiente della IV Municipalità Carmine Meloro – sta dando buoni risultati. Riusciamo ad agire in maniera tempestiva su incendi che potrebbero mettere in pericolo la popolazione dell’area est. Questo primo anno di vigilanza, dovrà esserci utile per migliorare le operazioni di intervento e prevenzione in vista della prossima estate».