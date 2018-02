Napoli, nuovo raid dei writers: messi in fuga dalla security

Domenica 18 Febbraio 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 15:41

A seguito dei vari episodi di danneggiamento delle carrozze dei treni dell’Eav ad opera di writers con bombolette spray, ha indotto l’azienda regionale di trasporto ad intensificare la vigilanza e i controlli nelle zone di rimessa dei treni.Questa stamattina, intorno alle 5, al deposito di Fuorigrotta la guardia giurata ha messo in fuga un gruppetto di ragazzi che stavano iniziando a pitturare un treno. Inseguiti dalla guardia giurat, hanno abbandonato lo zainetto contenente gli «attrezzi da lavoro» consistenti in una decina di bombolette spray. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza per l’identificazione dei giovani writers che stavano imbrattando il treno.Pochi giorni fa un altro treno dell’Eav, fermo per guasto al binario 1 della stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, è stato preso d’assalto da vandali che si definiscono writers imbrattandolo completamente.L’azienda ferroviaria deve sopportare una pesantissima spesa per riparare i danni del writing e di altri vandalismi, oltre alle ore di fermo treno per gli interventi necessari.«Terza battaglia vinta in tre giorni - dice Umberto De Gregorio, presidente dell’holding regionale - negli ultimi 3 giorni abbiamo bloccato e fatto arrestare un ladro a Castello di Cisterna ed un ragazzo violento ieri a Pratola Ponte. Stanotte Messi in fuga dei writers vandali».