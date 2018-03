Paura a Napoli, cade un albero in via Scarlatti: «Sfiorata l'ennesima tragedia»

Domenica 11 Marzo 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI – Si è sfiorata l’ennesima tragedia a Napoli. È caduto un albero in via Scarlatti. Per i residenti sono necessari lavori di potatura ed un accurato monitoraggio degli alberi in città. Un pressante appello viene ancora una volta lanciato dalla collina del Vomero agli uffici competenti dell'amministrazione comunale.«Nonostante che tra pochi giorni entrerà la primavera - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari –, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade del quartiere collinare è ferma. Intanto ieri, nella centralissima via Scarlatti, all’altezza del civico 44, un albero dell'altezza di circa cinque metri, si è schiantato all'improvviso al suolo spezzandosi all'altezza del colletto. Per fortuna non sembra che, al momento, si siano lamentati danni a cose o persone. Ma stamattina il fusto giaceva ancora a terra senza che, non solo fosse stato rimosso, ma nemmeno fosse transennata l'area interessata dalla caduta, al fine di evitare che qualcuno potesse inciampare».Per Capodanno «la mancata potatura fa sì che i rami di alcuni platani secolari si prolunghino fino a finestre e balconi dei piani alti degli edifici, con la conseguenza che nella bella stagione gli ambienti interessati delle abitazioni in questione, sono praticamente oscurati dal fogliame».