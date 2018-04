Domenica 1 Aprile 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 18:27

POMPEI - Scavi e Santuario blindati: arriva l'esercito. Per una Pasqua e una Pasquetta all'insegna della sicurezza il questore di Napoli Antonio De Iesu ha inviato a Pompei l'esercito. In considerazione della grande affluenza di turisti e pellegrini - poiché Pasqua coincide con l'ingresso gratuito al sito archeologico e alle funzioni religiose in santuario tra la giornata di oggi e quella di domani sono previste circa 50mila presenze - il questore di Napoli ha disposto una sorveglianza speciale di Scavi e Santuario. Gli agenti di polizia, impegnati a perquisire ogni singolo zaino dei turisti, e i soldati, impegnati a vigilare sui pellegrini, sono coordinati dal dirigente del commissariato di Pompei, vicequestore aggiunto Angelo Lamanna. Il numero uno della polizia di Pompei è impegnato personalmente sul campo, nonostante la giornata di festa, per dare disposizioni ai suoi uomini in tempo reale, a seconda delle esigenze del momento e delle eventuali criticità che possono verificarsi durante i servizi straordinari di vigilanza. I controlli agli zaini, da parte degli agenti di polizia, si sono resi necessari visto che i varchi di accesso agli Scavi sono privi di metal detector. Inoltre, i turisti continuano ad ignorare le direttive emanate dal Parco Archeologico che invitano, loro, a lasciare i bagagli nei box dedicati.