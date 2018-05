Campo container Pozzuoli, ripartono le operazioni di sgombero coatto

Mercoledì 16 Maggio 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 10:43

POZZUOLI - Sono riprese stamattina le operazioni di sgombero del campo container di via Dalla Chiesa ad Arco Felice. Oltre duecento agenti tra polizia e carabinieri in assetto antisommossa, insieme ai vigili del fuoco, al personale Asl del 118 e agli operai delle ditte specializzate quest'oggi effettueranno lo sgombero coatto di altri cinque nuclei familiari.Intanto, gli occupanti del campo container insieme ai movimenti sociali e all'Asia-Usb Napoli hanno previsto per questa mattina un corteo che partirà da via Dalla Chiesa e arriverà in via Tito Livio presso la sede del comune di Pozzuoli, presidiato già ieri dalle forze dell'ordine. Gli sfollati del campo container saranno accolti nel centro di prima accoglienza istituito presso il palazzetto dello sport di Monterusciello.