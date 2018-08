Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:30

VICO EQUENSE - Rischia l'amputazione di una gamba il giovane che, in sella al suo motociclo, si è schiantato contro un autobus di linea nel tratto di strada compreso tra le frazioni collinari di Moiano e di Massaquano. Il ragazzo stava percorrendo via Raffaele Bosco verso il centro della città quando, dopo aver effettuato un sorpasso, non è riuscito a evitare l'impatto con un mezzo dell'Eav. Immediatamente è scattato l’allarme. Il primo a prestare soccorso al centauro è stato il conducente dell'autobus, seguito poi dai vigili urbani e dagli operatori del 118. Il giovane è stato adagiato su una barella e così ricoverato nell’ospedale San Leonardo di Castellammare. Qui i medici l'hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso riscontrando varie lesioni e fratture a una gamba. Poi il traferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove il personale sanitario sta valutando l'opportunità di amputargli l'arto.