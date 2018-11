Incinta al nono mese, partorisce il terzo figlio nell'androne di un palazzo a Portici

Giovedì 1 Novembre 2018, 16:47

Portici – Incinta al nono mese, Myriam partorisce nell’androne del palazzo dei genitori, al I Viale Melina. L’emozionante nascita del piccolo Samuel è avvenuta lo scorso lunedì sera. Myriam si trovava a casa di sua madre e suo padre, per un aiuto in più negli ultimi giorni di gravidanza.Che Samuel dovesse arrivare al più presto era ormai certo, ma tanta “fretta” evidentemente non era stata preventivata.Proprio durante quella serata, la giovane avverte una strana sensazione, delle fitte, chiedendo così di poter andare subito in ospedale per eseguire un’ecografia e controllare se per caso fosse arrivato il momento. Nemmeno il tempo di pensarci che poco dopo le si rompono le acque.In un clima di entusiasmo e stupore totale, Miryam ha dato alla luce il suo terzo figlio nell’androne del palazzo alle 21 e 40. Soltanto in un secondo momento i condomini si sono resi conto dell’accaduto, affacciandosi ai balconi.Il piccolo Samuel, nato di due chili è stato subito preso dal padre Roberto, che ha poi accompagnato entrambi in ospedale, al Loreto Mare di Napoli. Al momento il neonato si trova in osservazione come da prassi, in attesa di tornare a casa dalle due sorelline.Fra i tanti auguri giunti al piccolo nelle ultime ore, immancabili quelli del primo cittadino Enzo Cuomo, che appresa la notizia dal padre del bimbo, ha voluto omaggiare i genitori con un post su Facebook.