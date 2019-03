Martedì 19 Marzo 2019, 22:34 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 23:02

Ha provato a recuperare il pallone salendo su una impalcatura coperta da un telo di plastica: il telo ha ceduto e lui ha fatto un volo di 12 metri. Ora è in condizioni gravissime all'ospedale di Nocera Inferiore. Il fatto è avvenuto a Poggiomarino, coinvolto un ragazzo di 15 anni, di origine marocchina. Il quindicenne stava giocando a calcio, quando il suo pallone si è fermato sulla copertura in plastica che si trova all'interno del parcheggio di un supermercato in via Iervolino (del tutto estraneo alla vicenda): il ragazzo si è arrampicato per prendere la palla ma la plastica non ha retto il peso e lui è finito a terra. Soccorso da alcuni avventori dal supermarket, è stato portato in ambulanza in ospedale, dove tuttora si trova. Le sue condizioni sono considerate molto gravi