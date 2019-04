Minore accoltellato a Napoli, era fuggito da comunità per tossicodipendenti

Martedì 23 Aprile 2019, 20:49

Un minore è stato accoltellato mentre si trovava a Fuorigrotta, su via Sebastiano Veniero, a pochi passi da un supermercato. Il 17enne, soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale San Paolo, è stato ferito al torace posteriore, all'altezza delle spalle, ad un orecchio e sul volto. Dalle prime indiscrezioni su quanto accaduto, sembra che l'aggressione sia scaturita da una lite tra ragazzi e che la vittima, ora ricoverata nel presidio di via Terracina, sia un giovane in trattamento presso una comunità per tossicodipendenti da cui era scappato.