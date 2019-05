Rifiuti all'ingresso della scuola, bimbi e genitori costretti allo slalom a Ercolano

Giovedì 30 Maggio 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 14:04

Costretti letteralmente a scavalcare i cumuli di rifiuti per entrare a scuola. E' quello che è accaduto questa mattina ai genitori e ai piccoli alunni della scuola elementare Antonio De Curtis di via Luigi Palmieri a Ercolano: all'esterno dell'istituto ci sono montagne di spazzatura, diverse cartoni bagnati e schede elettorali residuo della domenica di votazioni per le Europee. L'immondizia post-voto giace lì ormai da quattro giorni, proprio dove transitano gli studenti, le maestre e gli abitanti di via Palmieri.Per entrare in classe oggi bimbi, mamme e papà hanno dovuto fare lo slalom tra i sacchetti selvaggi. A denunciare le pessime condizioni igieniche dell'area e di tutta via Palmieri sono i volontari dell'associazione «Salute Ambiente Vesuvio», che si occupano di tutela del territorio: «Questa è la situazione nei pressi della scuola elementare De Curtis di via Luigi Palmieri: è uno scandalo. Le autorità intervengano subito, rimuovendo i rifiuti e facendo pulizia nell'interesse di studenti, insegnanti e personale».