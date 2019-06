Anziano si sente male, cade in mare e annega: tragedia nel Napoletano

Domenica 16 Giugno 2019, 21:10

TORRE DEL GRECO. Tragedia in Litoranea: 82enne muore annegato a causa di un malore. Caos e forze dell’ordine schierate sugli arenili del lungomare corallino per la morte in mare di Raffaele Palomba, 82enne del centro caduto in acqua dagli scogli per un malore e morto annegato. Alle 17 di oggi pomeriggio, con le spiagge piene di gente per il primo week end di bagni, alcuni bagnanti hanno visto l’uomo in mare, tra il lido La Perla e Miramare, ed hanno chiamato aiuto. Immediatamente è accorso in acqua il bagnino di Lido La Perla che ha recuperato il corpo di Palomba, ormai privo di vita.Corsi sul posto i carabinieri della stazione Capoluogo, comandati da Vincenzo Amitrano, che indagano sulle cause della morte, gli uomini della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, agli ordini del comandante Marco Patrick Mincio, i vigili e gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo ma invano. Dopo i rilievi, il corpo dell’anziano è stato portato via, mentre sulla spiaggia fino a poco fa è rimasta una folla di bagnanti, attonita tra lo sgomento e la paura. Sulle cause della morte indagano i carabinieri della stazione Capoluogo della caserma Dante Iovino.