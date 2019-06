Giovedì 27 Giugno 2019, 15:08

SORRENTO - Sabato prossimo, a partire dalle ore 9.30, a Marina Grande, si svolgerà la Festa della Bandiera Blu, per celebrare il riconoscimento assegnato a Sorrento, per il secondo anno.All'iniziativa prederanno parte il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, l'assessore all'Ambiente, Rachele Palomba, il presidente della Gori, Michele Di Natale, il direttore di Penisolaverde, Luigi Cuomo, il direttore dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, Antonino Miccio e numerose autorità civili e militari.Dopo un incontro presso i Bagni Sant'Anna, in programma alle ore 9.30, seguirà intorno alle 10.30 la cerimonia dell'alzabandiera prevista in piazzale Marina Grande, che sarà eseguita, contemporaneamente, in tutti i lidi balneari situati lungo la costa di Sorrento.Istituita nel 1987, la Bandiera Blu è un premio internazionale che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi dalla ong danese Fee - Foundation for Environmental Education, alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale."Quest'anno, la Festa della Bandiera Blu anticipa l'entrata in vigore dell'ordinanza "plastic free" che, a partire dal primo agosto, vieta sull’intero territorio comunale l’utilizzo e la vendita di oggetti in plastica monouso, dai bicchieri ai piatti, dai contenitori alle shopper - spiega il sindaco Giuseppe Cuomo - Saranno ammessi solo materiali biodegradabili e compostabili. Una iniziativa che segue, in ordine di tempo, l'adesione delle strutture turistiche e ricettive di Sorrento al programma Green Key, un eco-label volontario, riconosciuto dall'Unwto, l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Ringrazio il ministro Sergio Costa per la consueta sensibilità e soprattutto per la sua presenza, che renderà speciale questa cerimonia. Un riconoscimento alla qualità del mare, delle strutture, dei servizi. Ma soprattutto all'impegno di cittadini, imprenditori, associazioni e, non ultimi, ai vertici della Gori, per garantire una crescita costante in termini di tutela ambientale".