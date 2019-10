San Giorgio, crolla intonaco piastrellato da una palazzina: tragedia sfiorata in via Gianturco

Martedì 1 Ottobre 2019, 21:45

Quando si dice «l'intervento della provvidenza». Poco prima delle 20, a San Giorgio a Cremano, un grosso pezzo di intonaco piastrellato - dalle dimensioni stimate attorno al mezzo metro quadro - si è staccato da un palazzo in via Gianturco per schiantarsi al suolo sul marciapiede sottostante. La zona, solitamente assai frequentata dai pedoni e dal viavai cittadino, era proprio in quel momento fortunatamente sgombra. Una provvidenziale coincidenza, dal momento che appena un'ora prima si era conclusa la messa presso la vicinissima chiesa della parrocchia Sant'Antonio di Padova, con decine di fedeli transitati proprio nel punto d'impatto.Il tonfo ha immediatamente attirato l'attenzione di residenti e commercianti, i quali hanno provveduto a recintare l'area con del nastro biancorosso per mettere in guardia i passanti ed evitare guai in nottata. Previsto per domattina l'intervento di spicconamento e messa in sicurezza della palazzina, la cui facciata risultava già evidentemente «sfigurata» da precedenti piccoli crolli analoghi. Il bilancio dell'incidente parla di scooter rimasto lievemente danneggiato dalla frantumazione del pesante masso: considerata l'altissima densità abitativa della via, sarebbe potuta andare decisamente peggio.